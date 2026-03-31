Leonardo Jardim espera ter força máxima no retorno do Flamengo ao Brasileirão - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim espera ter força máxima no retorno do Flamengo ao BrasileirãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/03/2026 16:00

os retornos de Danilo, Léo Pereira, Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata para o duelo com o Red Bull Bragantino, na quinta (2), pelo Brasileirão.

Além de Carrascal, que voltou a treinar nesta terça-feira (31) , o Flamengo acredita que terá todos os outros jogadores selecionáveis à disposição. Para isso, o clube montou uma logística especial parapara o duelo com o Red Bull Bragantino, na quinta (2), pelo Brasileirão.

Inicialmente, a viagem dos jogadores seria pelas seleções, mas a diretoria rubro-negra negociou com as federações brasileira, uruguaia e equatoriana o plano de volta ao Brasil. Desta maneira, os seis jogadores cujas seleções jogam nesta terça-feira chegarão ao Brasil até a manhã de quinta e poderão ser utilizados pelo técnico Leonardo Jardim, a depender da avaliação da comissão técnica.



Ou seja, a participação na partida contra o Bragantino ainda dependerá de desgaste físico e minutagem em campo nos amistosos das seleções. Alguns nomes, por exemplo, podem ser poupados e ficarem no banco, ou até mesmo não serem relacionados.



Dos setes convocados, Carrascal é quem tem presença praticamente certa. Afinal, a Colômbia jogou no domingo e ele não saiu do banco de reservas, além de ter dois dias de treinos com os companheiros.

Os casos que despertam mais cuidado são os de Arrascaeta, Varela e Léo Pereira. Os dois uruguaios foram titulares contra a Argélia, e o zagueiro é cotado para começar novamente no time da seleção brasileira na partida desta terça, contra a Croácia, às 21h (de Brasília).