Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 31/03/2026 15:40

Rio - O lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos, será desfalque do Vasco contra o Coritiba. O Cruz-Maltino optou por tirá-lo da viagem para o Paraná e o jovem, que vem sendo destaque da equipe carioca nas últimas partidas, será poupado.

O jogador tem um edema muscular no glúteo, com isso, Cuiabano iniciou tratamento com o departamento médico e está sendo preparado para voltar no clássico contra o Botafogo, no próximo sábado (dia 4), em São Januário.

Com isso, Lucas Pitton deverá assumir a posição de titular. O Vasco vive bom momento na temporada, com três vitórias e um empate, desde a chegada de Renato Gaúcho ao Cruz-Maltino.

Contratado por empréstimo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, Cuiabano soma um gol e quatro assistências em seis jogos pelo Vasco, sendo apenas três como titular.