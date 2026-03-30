Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Cuiabano mantém cautela sobre convocação para a Seleção: 'Foco no Vasco'
Jogador, de 22 anos, está emprestado até o fim do ano
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Vídeo! Menino Gui puxa música do Vasco com torcedores em restaurante de Manaus
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Barros também é denunciado por cartão vermelho
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Atacante pode receber primeira chance como titular
Andrés Gómez lidera estatísticas ofensivas do Vasco no Campeonato Brasileiro
Com 28 dribles certos e 10 finalizações no alvo, atacante é a principal peça de desequilíbrio do time
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