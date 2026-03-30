Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 30/03/2026 14:40

Rio - O lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos, tem sido destaque do Vasco nas últimas partidas. Apesar da posição ainda ter vagas em aberto na próxima Copa do Mundo, o jovem prefere pregar uma cautela em relação a uma possível convocação por parte de Carlo Ancelotti.

"Depende do meu trabalho no Vasco, vou tentar fazer da melhor forma e se for para acontecer, vai acontecer. Deixo tudo na mão de Deus. Se eu estiver fazendo um ótimo trabalho, quem sabe. Eu tive a oportunidade de ter feito parte da seleção brasileira na base e tenho como sonho de conseguir na principal.", disse em entrevista à "TNT Sports".

O Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund estão observando o lateral, que está emprestado ao Vasco até o fim do ano, e podem tentar sua contratação. Cuiabano não tem interesse do voltar ao Nottingham Forest, porque entende que não foi nem avaliado pelo clube inglês, que rapidamente o colocou como opção para a equipe sub-20, mesmo não tendo idade.

Cuiabano tem contrato de empréstimo com o Cruz-Maltino até o fim do ano, e o Vasco tem opção de compra do jovem é de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual). O lateral foi comprado em setembro de 2025 pelo Nottingham Forest por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões na cotação da época).

O valor é considerado alto, mas mas o lateral é visto com grande potencial, e o Vasco avalia a estrutura orçamentária para realizar a compra em definitivo, que estenderá o vínculo de Cuiabano até dezembro de 2030.

Desde a chegada de Renato Gaúcho, Cuiabano participou de forma decisiva nos quatro jogos do Vasco. Ele anotou um gol e deu quatro assistências nas partidas contra Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio.