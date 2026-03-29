Ainda em baixa no Vascão, Hinestroza trabalha pra conquistar espaço

Rio - Único reforço do Vasco que ainda não despontou na temporada, Marino Hinestroza ainda luta para receber uma chance como titular. Sem Andrés Gómez pela primeira vez no ano, o atacante colombiano é cotado para assumir o lugar contra o Coritiba, na próxima quarta-feira (1), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 9ª rodada do Brasileirão.
Com a suspensão de Andrés Gómez, Renato Gaúcho será obrigado a mexer no time titular. Na atividade deste último sábado (28), o treinador fez testes e indicou uma disputa entre Marino Hinestroza e Adson. Durante os jogos, o técnico tem optado mais pela segunda opção, que já atuou em 54 minutos. Já o colombiano, por sua vez, jogou apenas 32.
Marino Hinestroza ainda passa por adaptação ao futebol brasileiro. O Vasco aproveitou o período de Data Fifa para intensificar a ambientação do atacante colombiano e tem esperança na evolução. Ao todo, o jogador soma oito jogos e nenhuma participação direta em gols. No total das partidas, ele esteve presente em campo por 142 minutos (média de 17 minutos por jogo).
O atacante, de 23 anos, chegou ao Vasco após uma longa negociação com o Atlético Nacional, da Colômbia. O Cruz-Maltino venceu a concorrência do Boca Juniors, da Argentina, e desembolsou 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões) pela contratação. O clube colombiano ainda ficou com 20% de uma futura venda, fator que pesou positivamente para o acordo.