Andrés Gómez vive grande fase no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez vive grande fase no VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 29/03/2026 12:50

Rio - Andrés Gómez tem sido peça central no esquema do Vasco neste Campeonato Brasileiro, acumulando um volume de jogo expressivo no terço final do campo. De acordo com dados do "Sofascore", o atacante se destaca pela agressividade e ocupa posições de liderança em estatísticas cruciais para a criação e a finalização de jogadas, firmando-se como o motor ofensivo da equipe.



Gómez é o segundo maior driblador da competição até o momento. O atacante soma 28 dribles certos, ficando atrás apenas de Mosquera, do Bragantino. O dado revela sua capacidade de desequilíbrio e importância na quebra de linhas defensivas.



mais finalizações na direção do gol no Brasileirão, totalizando dez arremates certos. Apenas John Kennedy, Carlos Vinícius e Kevin Viveros acertaram o alvo mais vezes do que o vascaíno na atual edição do torneio nacional.



O colombiano foi o único jogador do Vasco a disputar todas as 17 partidas do clube em 2026, sendo 16 como titular. O atleta, porém, desfalcará o time pela primeira vez na temporada em duelo contra o Coritiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, após levar o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio, em São Januário.

Esse volume de jogo também se reflete na quantidade de chances criadas pelo atleta. Andrés Gómez é o quarto jogador com, totalizando dez arremates certos. Apenas John Kennedy, Carlos Vinícius e Kevin Viveros acertaram o alvo mais vezes do que o vascaíno na atual edição do torneio nacional.O colombiano foi o único jogador do Vasco a disputar todas as 17 partidas do clube em 2026, sendo 16 como titular. O atleta, porém, desfalcará o time pela primeira vez na temporada em duelo contra o Coritiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, após levar o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio, em São Januário.