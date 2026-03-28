Hugo Moura em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Hugo Moura em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/03/2026 12:53

Rio - A chegada de Renato Gaúcho a São Januário alterou a hierarquia do elenco e devolveu o posto de titular a Hugo Moura. Reserva na reta final da passagem de Fernando Diniz, o volante recuperou o protagonismo e iniciou entre os onze em todas as quatro partidas sob o novo comando.



Atualmente, o camisa 25 compõe o trio de meio-campo ao lado de Tchê Tchê e Thiago Mendes, justamente os atletas que haviam tomado sua vaga na temporada passada junto a Cauan Barros. A consistência defensiva aprimorada pela trinca no setor foi decisiva, inclusive, para garantir a invencibilidade do treinador à frente do clube neste início de trabalho.



A confiança do técnico no atleta passa pelo conhecimento prévio de suas características. Ambos trabalharam juntos no Flamengo, em 2021, mas o reencontro ocorre em um momento crítico para o sistema defensivo da equipe, que sofria bastante antes da troca na comissão técnica.



O jogador, que está no Cruz-Maltino desde 2024, aproveita a sequência para tentar garantir um novo vínculo. Hugo Moura vive seu último ano de contrato e poderá assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir de julho.



Com o volante à disposição, o Gigante da Colina se prepara para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca volta a campo na quarta-feira (1º), quando encara o Coritiba. A partida será realizada no Couto Pereira.