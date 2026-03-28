Hugo Moura em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Atualmente, o camisa 25 compõe o trio de meio-campo ao lado de Tchê Tchê e Thiago Mendes, justamente os atletas que haviam tomado sua vaga na temporada passada junto a Cauan Barros. A consistência defensiva aprimorada pela trinca no setor foi decisiva, inclusive, para garantir a invencibilidade do treinador à frente do clube neste início de trabalho.
O jogador, que está no Cruz-Maltino desde 2024, aproveita a sequência para tentar garantir um novo vínculo. Hugo Moura vive seu último ano de contrato e poderá assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir de julho.
Com o volante à disposição, o Gigante da Colina se prepara para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca volta a campo na quarta-feira (1º), quando encara o Coritiba. A partida será realizada no Couto Pereira.
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