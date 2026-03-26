Ramon Motta é comentarista do Grupo Globo - Divulgação / Instagram

Ramon Motta é comentarista do Grupo GloboDivulgação / Instagram

Publicado 26/03/2026 18:55 | Atualizado 26/03/2026 19:18

Rio - O início do trabalho de Renato Gaúcho no Vasco tem gerado impactos que vão além das quatro linhas. Em entrevista ao Jornal O DIA, o ex-lateral e atual comentarista Ramon Motta destacou como a chegada do treinador foi determinante para transformar o ambiente em São Januário.

Segundo ele, o técnico conseguiu, para além dos 10 pontos em 12 disputados, uma resposta imediata do elenco, que trouxe um novo fôlego para a temporada do Gigante da Colina. A mudança de comando após a saída de Fernando Diniz é vista pelo ex-jogador como um divisor de águas na postura competitiva da equipe.

"Eu acho que ele conseguiu mudar muito a atmosfera do vestiário. Obviamente, sem fazer críticas ao que o Diniz fez. Mas não estava legal, ainda mais vendo o que o time produziu logo após a chegada do Renato. Eu acho que ele passou a dar um pouco mais de competitividade ao time, ao elenco, e isso é muito importante para a situação que o Vasco vivia", observou.

Com o calendário brasileiro cada vez mais apertado, Renato Gaúcho já deixou claro que a prioridade absoluta será o Campeonato Brasileiro. Ramon concorda com essa visão, especialmente para estabilizar o Vasco na tabela, mas pondera que o sucesso em outras frentes é capaz de mudar o planejamento conforme a temporada avance.



“A partir do momento em que o Vasco já conseguir vislumbrar uma outra final ou chegar numa fase importante, eu acho que aí tem que começar a pesar, a pensar dos dois lados", afirmou.



O grande objetivo final, no entanto, permanece no retorno às primeiros colocações na principal competição nacional. O comentarista acredita que o trabalho de Renato pode reconduzir o Cruz-Maltino ao caminho da Libertadores, o que não acontece desde 2018.

"O foco tem que ser o Brasileiro para, quem sabe, até chegar a uma pré-Libertadores, coisa que o Vasco tanto almejou no ano passado, mas não conseguiu", concluiu.



*Texto de Bernardo Fonseca e Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Hugo Perruso