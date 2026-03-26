Ramon Motta é comentarista do Grupo GloboDivulgação / Instagram
“A partir do momento em que o Vasco já conseguir vislumbrar uma outra final ou chegar numa fase importante, eu acho que aí tem que começar a pesar, a pensar dos dois lados", afirmou.
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