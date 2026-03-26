Renato Gaúcho chegando ao Maracanã para jogo contra o Fluminense

Rio — O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, fez um apelo para o clube contratar jogadores na segunda janela do ano, na Copa do Mundo, alegando que o elenco está reduzindo e serão necessários reforços para o Cruz-Maltino "pensar ainda maior" nas competições que disputa. Em entrevista ao "ge", ele também elogiou os ânimos da equipe e os resultados recentes.

"Converso bastante com o Pedrinho e com a diretoria. Nessa parada durante a Copa do Mundo, na abertura da janela, a gente precisa de reforços para a gente pensar ainda maior. E querer algo nessas competições que a gente vai disputar. Tenho 24 jogadores, com três garotos da base. O nosso grupo está muito reduzido, e a gente quer trazer jogadores que vão nos ajudar", disse.

O treinador não comentou sobre reforços na janela doméstica, que se encerra nesta sexta-feira (27). Há o entendimento na comissão técnica que o foco deve ser na busca por reforços europeus para suprir as posições carentes da equipe.

Renato também comentou sobre a sequência difícil do Vasco e como motivou o time a conseguir embalar no Campeonato Brasileiro.
"Não quero entrar em mérito de como encontrei o grupo porque têm pessoas que vão achar que estou fazendo críticas ao trabalho do Diniz e não tenho nada a ver com o trabalho do Diniz. Gosto e me dou bem com ele. Não tivemos tempo para treinar e pegamos sequência de times que vão brigar lá em cima, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. Conversei, tive uma ideia e coloquei na cabeça deles que precisavam jogar com confiança e entrega. Foi o tal do 'tesão'", explicou.

O treinador também destacou a recepção dos torcedores à sua chegada e aos bons resultados. “Vou à praia, e a torcida não me deixa em paz, me abraça, beija, chora [risos]. Torcedor é assim. Mas, calma, gente. A gente precisa trabalhar bastante ainda. Estou bem com os pés no chão”, ressaltou.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Coritiba na próxima quarta-feira (1º), às 20h30, no Couto Pereira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.