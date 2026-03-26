Renato Gaúcho está invicto pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho está invicto pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/03/2026 15:02

Rio - O Vasco deve adotar uma postura pragmática em seu retorno à Copa Sul-Americana. Segundo informações do "ge", o técnico Renato Gaúcho já sinalizou à diretoria o desejo de utilizar uma equipe reserva na estreia contra o Barracas Central, no dia 7 de abril, em Buenos Aires.



A decisão, que ainda será discutida internamente, pode refletir uma mudança drástica de planejamento em relação ao ano passado. Em 2025, o Cruz-Maltino priorizou o torneio continental, mas acabou eliminado precocemente para o Independiente Del Valle nos playoffs. A diretoria admite erro estratégico.



O calendário apertado de abril é o principal argumento para a preservação dos atletas. O Gigante da Colina terá uma maratona de nove jogos no mês, divididos entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Três dias antes da viagem à Argentina, a equipe faz o clássico com o Botafogo, em São Januário.



Sorteado no Grupo C ao lado de Olimpia (Paraguai), Audax Italiano (Chile) e Barracas Central (Argentina), o Vasco tenta conquistar seu primeiro título da competição em 2026. A melhor campanha do clube foi em 2011, quando caiu nas semifinais para a Universidad de Chile.