Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/03/2026 19:50

Rio - O bom momento de Cuibano no Vasco já fez alguns clubes europeus demonstrarem interesse no lateral-esquerdo. O Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund, ambos da Alemanha, estão observando o jovem, de 22 anos. As informações foram dadas inicialmente pelo Jornal Extra e foram confirmados pelo Jornal O DIA.

Cuiabano tem contrato de empréstimo com o Cruz-Maltino até o fim do ano, e o Vasco tem opção de compra do jovem é de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual). O lateral foi comprado em setembro de 2025 pelo Nottingham Forest por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões na cotação da época).

O valor é considerado alto, mas mas o lateral é visto com grande potencial, e o Vasco avalia a estrutura orçamentária para realizar a compra em definitivo, que estenderá o vínculo de Cuiabano até dezembro de 2030.

Desde a chegada de Renato Gaúcho, Cuiabano participou de forma decisiva nos quatro jogos do Vasco. Ele anotou um gol e deu quatro assistências nas partidas contra Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio.