Santiago Solari em campo pelo Racing - Divulgação / Racing

Santiago Solari em campo pelo RacingDivulgação / Racing

Publicado 25/03/2026 13:50

Rio - A janela de transferência do futebol internacional está fechada para o Brasil, mas o Vasco está de olho no mercado visando sua abertura em junho. De acordo com informações do site argentino "El Crack Deportivo", o Cruz-Maltino tem interesse no atacante Santiago Solari, do Racing.

O atacante, de 28 anos, defende o clube de Avellaneda desde 2024. Ele tem contrato com o Racing até dezembro de 2027. Uma proposta em torno de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21 milhões) seria suficiente para os argentinos liberarem.

Treinador do Vasco, Renato Gaúcho, tratou com muita cautela a possibilidade do Vasco se reforçar no meio da temporada. Ele afirmou que o clube carioca poderá buscar uma contratação.

"Na janela do meio do ano, se possível, vamos trazer um jogador. Nesta janela agora, se der para trazer alguém, vamos trazer. Eu acabei de chegar e não pedi de ninguém por enquanto" , afirmou Renato Gaúcho em coletiva depois do empate com o Cruzeiro.

No total, Solari entrou em campo pelo Racing em 93 partidas, anotou 15 gols e deu 13 assistências em três temporadas no clube de Avellaneda.