Santiago Solari em campo pelo RacingDivulgação / Racing
Vasco tem interesse em atacante do Racing para janela do meio do ano, diz site argentino
Jogador, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
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Vasco acerta valor bilionário para a venda da SAF; veja detalhes
Diretoria vascaína dá novo passo para acerto com Marcos Lamacchia
Thiago Mendes faz gols em três jogos seguidos e consolida ótimo momento no Vasco
Titular absoluto desde o fim do ano passado, volante tem sido decisivo nos jogos do Cruz-Maltino
Marcos Lamacchia busca ajustar termos com agência de fair play antes da compra da SAF do Vasco
Regras atuais podem gerar barreiras e a ideia é alinhar o negócio antes do avanço decisivo
Renato Gaúcho pode atingir melhor início de um técnico pelo Vasco na era SAF
Técnico já igualou campanhas de Maurício Barbieri e Fábio Carille em quatro jogos
Destaque com Renato Gaúcho, Cuiabano pode levar Vasco a fazer esforço orçamentário por compra
Opção de compra de jovem é no valor de R$ 61 milhões
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