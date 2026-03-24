Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 24/03/2026 19:30

Rio - O Vasco recuperou a moral após a chegada de Renato Gaúcho. E os números provam que há razão para os vascaínos se empolgarem. Afinal, o aproveitamento no início da trajetória é o melhor de um treinador do clube desde o início da era SAF.

Em quatro jogos, Renato Gaúcho soma três vitórias, um empate, dez gols marcados e sete sofridos, com 87,5% de aproveitamento. O número é o mesmo do início dos treinadores Maurício Barbieri e Fabio Carille, enquanto o antecessor Fernando Diniz teve 33,3% de aproveitamento.

Renato Gaúcho foi contratado para ocupar o lugar de Fernando Diniz, demitido na semifinal do Carioca. Desde a chegada do treinador, o Vasco cresceu ofensivamente e é o time do futebol brasileiro com mais gols marcados. Por outro lado, ainda busca um equilíbrio defensivo.

Em nono lugar no Brasileirão, o Vasco volta a campo no próximo dia 1º de abril, às 20h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 9ª rodada. Até lá, o técnico Renato Gaúcho terá uma semana livre de trabalho para fazer ajustes no sistema defensivo em busca do tão sonhado equilíbrio.