Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
Renato Gaúcho pode atingir melhor início de um técnico pelo Vasco na era SAF
Técnico já igualou campanhas de Maurício Barbieri e Fábio Carille em quatro jogos
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Destaque com Renato Gaúcho, Cuiabano pode levar Vasco a fazer esforço orçamentário por compra
Opção de compra de jovem é no valor de R$ 61 milhões
Vasco planeja manter jogadores cedidos por empréstimo
Clube quer realizar compras definitivas de Robert Renan, Johan Rojas e Carlos Cuesta
Pedrinho admite conversas avançadas por venda da SAF do Vasco e evita falar em prazo
Há minutas sendo trocadas para a venda de 90% do futebol
Vasco cresce ofensivamente com Renato, mas ainda busca equilíbrio defensivo
Cruz-Maltino fez dez gols desde a estreia do treinador, mas sofreu sete
Vídeo! Cuiabano defende autoria de gol e brinca com volante: 'Não vem ser pilantra'
Com bom humor, Thiago Mendes afirmou que foi 'um golaço' e agradeceu ao lateral pela assistência
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