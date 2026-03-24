Diretoria quer realizar opção de compra de Johan Rojas - Reprodução / Instagram

Diretoria quer realizar opção de compra de Johan RojasReprodução / Instagram

Publicado 24/03/2026 07:34

Rio – O Vasco pensa em manter a maioria dos jogadores que estão emprestados ao clube por empréstimo e dar sequência ao entrosamento do elenco. Robert Renan, Cuiabano, Johan Rojas, Carlos Cuesta e Matheus França são os atletas cedidos para Renato Gaúcho, e a direção quer contar com boa parte deles para o ano que vem, de acordo com o "ge".

O zagueiro Robert Renan pertence ao Zenit, da Rússia, e ficará no Cruz-Maltino até a metade de 2026, mas com opção de extensão do contrato até o fim do ano. Neste novo período, para realizar a compra em definitivo, o Gigante da Colina precisará embolsar 8 milhões de euros (R$ 48,6 milhões) até o fim do atual vínculo de empréstimo, ou novembro, caso opte pela ampliação do acordo.

Quem também chegou com vínculo até o fim do ano com opção de compra é o meia Johan Rojas. Se o Vasco pagar 3,5 milhões de dólares (R$ 18,3 milhões) ao Monterrey, poderá contar com o meia em definitivo. O atleta é bem-avaliado internamente.

Inicialmente, o zagueiro Carlos Cuesta tinha vínculo até o início de 2026, mas a diretoria renovou o acordo até o fim do ano. O acordo entre Vasco e Galatasaray, da Turquia, prevê uma opção de compra de 5,75 milhões de euros (R$ 36 milhões).

Destes, apenas o meia Matheus França não tem opção de compra no contrato. O acordo se encerra em junho e a tendência é que ele retorne ao Crystal Palace, da Inglaterra. O jogador ainda não se firmou.