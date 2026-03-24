Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/03/2026 18:50

Rio - O bom começo de Cuiabano, de 23 anos, no Vasco faz o Cruz-Maltino reforçar o desejo de adquirir o jogador em definitivo. Porém, o clube carioca terá que fazer um grande esforço para exercer a opção de compra junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, no fim do ano.

De acordo com informações do portal "GE", o valor é considerado alto, mas mas o lateral é visto com grande potencial, e o Vasco avalia a estrutura orçamentária para realizar a compra em definitivo, que estenderá o vínculo de Cuiabano até dezembro de 2030.

A opção de compra do jovem é de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual). O lateral foi comprado em setembro de 2025 pelo Nottingham Forest por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões na cotação da época).

Desde a chegada de Renato Gaúcho, Cuiabano participou de forma decisiva nos quatro jogos do Vasco. Ele anotou um gol e deu quatro assistências nas partidas contra Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio.