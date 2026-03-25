Thiago Mendes é capitão do Vasco - Reprodução / Instagram

Thiago Mendes é capitão do VascoReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 10:04

Rio — O volante Thiago Mendes foi um dos destaques na vitória do Vasco sobre o Grêmio por 2 a 1, no último domingo (22). Além de auxiliar na saída de bola, ele marcou um dos gols ao desviar chute de Cuiabano e chegou à terceira partida seguida colocando a bola na rede, consolidando o grande momento com a camisa do Cruz-Maltino.



Titular absoluto desde o fim do ano passado, ele também fez, de cabeça, o gol que desempatou a partida contra o Fluminense no último minuto e foi o responsável por empatar com o Palmeiras, no jogo que terminou 2 a 1 para os cariocas. O jogador estava suspenso no duelo com o Cruzeiro, que acabou 3 a 3.

"Eu acho que isso é o dia a dia, o trabalho que a gente vem fazendo todos os dias, se empenhando para dar alegria ao torcedor. Eles merecem e o nosso time merece também pelo trabalho que foi feito, pelo desempenho que vem demonstrando e pela torcida que está comparecendo", disse Thiago Mendes, sobre o bom momento da equipe.



Nas três partidas, o experiente atleta de 34 anos vestiu a braçadeira de capitão. O técnico Renato Gaúcho o escolheu para a função antes mesmo de sua estreia no comando do Vasco.



O Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar o Coritiba na próxima quarta-feira (1º), pelo Campeonato Brasileiro, após a pausa para a Data Fifa.