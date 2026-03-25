Presidente do Vasco, Pedrinho toca as negociações para a venda da SAF - Leandro Amorim / Vasco

Presidente do Vasco, Pedrinho toca as negociações para a venda da SAFLeandro Amorim / Vasco

Publicado 25/03/2026 10:56

O Vasco já tem encaminhada a venda da SAF para Marcos Lamacchia e, desta vez, decidiu reduzir a porcentagem das ações a que terá direito. A diretoria vascaína e os representantes do dono da Crefisa, José Faria Lamacchia, - e enteado de Leila Pereira - chegaram a um acordo de cerca de R$ 2 bilhões por 90%.

Na primeira venda da SAF, à 777, o clube ficou com 30%. Além de se desfazer de mais 20%, o Cruz-Maltino incluiu também os 31% que pertencem à A-CAP, que está com o controle dos ativos da 777 Partners, e outros 39% em disputa entre os americanos e o clube, em arbitragem na Fundação Getúlio Vargas (FGV).



Num primeiro momento, a informação é de que a controladora americana não se opõe a venda de sua parte, o que renderia também uma parcela do valor investido.

"Estamos em uma etapa muito importante. Não posso dar data e nem nome, mas está em um caminho interessante. Eu preciso de toda cautela para estruturar o contrato, temos um exemplo claro do que foi com o antigo sócio. Até por isso, teve uma busca por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne um clube estruturado para o resto da sua vida", disse o presidente vascaíno, Pedrinho, na segunda-feira.

Investimentos no Vasco

O valor de R$ 2 bilhões foi divulgado pelo site 'ge'. Este valor inclui a dívida atual vascaína, estimada em cerca de R$ 1 bilhão, inclusive com o pagamento da Recuperação Judicial já em curso.

O restante do valor inclui investimentos em contratações, folha salarial e obras de melhoria do Centro de Treinamentos Moacyr Barbosa. O pagamento, entretanto, não está restrito apenas ao futebol, com dinheiro via Lei do Incentivo ao Esporte, para os esportes olímpicos do clube.



Questão de Fair play financeiro a resolver

Para concluir a venda da SAF, entretanto, o Vasco ainda depende de algumas questões importantes. Uma delas é a aprovação via Justiça, já que há disputa de parte das ações com a controladora A-CAP.

Além disso, é necessária a aprovação da venda pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF). Afinal, há possíveis barreiras relacionadas à implantação do fair play financeiro por parte da CBF, já que Marcos Lamacchia tem relações próximas com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sua madrasta.



fizeram contatos com membros da agência para apresentar a negociação em busca da aprovação sem ferir o fair play financeiro.

Representantes do grupo que quer comprar a SAf do Vasco, inclusive,sem ferir o fair play financeiro.



