André Ricardo não vingou no profissional do Vasco - Matheus Lima/Vasco

André Ricardo não vingou no profissional do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 28/03/2026 18:00

Rio - Sem reforços na janela doméstica, o Vasco ainda precisa definir o futuro de jovens jogadores que estão fora dos planos do técnico Renato Gaúcho. André Ricardo e Lucas Eduardo treinam em horários alternativos no CT Moacyr Barbosa e aguardam a definição para a sequência da temporada, segundo o "ge".

André Ricardo, de 20 anos, era considerado uma grande promessa do Vasco e chegou a renovar o contrato com multa de 60 milhões de euros (R$ 364 milhões), em 2024. Porém, o jovem não conseguiu se firmar no time profissional e chegou a ser emprestado para o Fortaleza no ano passado, onde atuou no sub-20.

Já Lucas Eduardo, por sua vez, teve menos espaço ainda no profissional do Vasco. Em 2025, foi emprestado para o Cuiabá e Avaí, mas disputou apenas sete jogos ao longo da temporada. Sem idade para jogar no sub-20, o jogador de 21 anos vive a expectativa de conseguir uma nova oportunidade como profissional.

O Vasco tenta definir a situação dos jogadores da forma mais rápida possível, já que não é visto de forma positiva deixá-los encostados e treinando separados do elenco. André Ricardo tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim deste ano, enquanto Lucas Eduardo tem vínculo até janeiro de 2027.