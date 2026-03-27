Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Sondado, Cuiabano sonha com retorno à Europa, mas está feliz no Vasco
Jogador, de 22 anos, vem sendo destaque com Renato Gaúcho
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