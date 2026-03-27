Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 27/03/2026 09:47

Rio - Sondado por clubes alemães, o lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos, tem o sonho de voltar ao futebol europeu. Porém, o jogador está bastante feliz com seu bom começo no Vasco e com o trabalho de Renato Gaúcho. As informações são do portal "GE".

O Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund estão observando o lateral, que está emprestado ao Vasco até o fim do ano, e podem tentar sua contratação. Cuiabano não tem interesse do voltar ao Nottingham Forest, porque entende que não foi nem avaliado pelo clube inglês, que rapidamente o colocou como opção para a equipe sub-20, mesmo não tendo idade.

Cuiabano tem contrato de empréstimo com o Cruz-Maltino até o fim do ano, e o Vasco tem opção de compra do jovem é de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual). O lateral foi comprado em setembro de 2025 pelo Nottingham Forest por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões na cotação da época).

O valor é considerado alto, mas mas o lateral é visto com grande potencial, e o Vasco avalia a estrutura orçamentária para realizar a compra em definitivo, que estenderá o vínculo de Cuiabano até dezembro de 2030.

Desde a chegada de Renato Gaúcho, Cuiabano participou de forma decisiva nos quatro jogos do Vasco. Ele anotou um gol e deu quatro assistências nas partidas contra Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio.