Renato Gaúcho em treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima/Vasco
Sem Andrés Gómez pela primeira vez, Renato Gaúcho faz testes e vive dúvida no Vasco
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