Renato Gaúcho em treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho em treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima/Vasco

Publicado 28/03/2026 15:30

Rio - O Vasco não terá o atacante Andrés Gómez à disposição pela primeira vez na temporada. Sem contar com o colombiano, o técnico Renato Gaúcho se vê obrigado a mudar o time e tem aproveitado os dias livres para fazer testes. Nas atividades, o treinador indicou que há uma disputa entre Marino Hinestroza e Adson.

Na atividade deste sábado (28), no CT Moacyr Barbosa, Renato Gaúcho testou primeiro Marino Hinestroza e, depois, colocou Adson, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. O treinador vive dúvida, mas durante os jogos tem optado pela segunda opção, que já entrou em campo mais vezes sob o comando do técnico.

Em duas oportunidades, Renato Gaúcho optou por Adson. O atacante foi acionado nas vitórias diante do Palmeiras e Fluminense, somando 54 minutos em campo. Já Marino Hinestroza, por sua vez, recebeu a primeira chance com o treinador na vitória sobre o Grêmio, quando atuou por 32 minutos.

Único reforço do Vasco que ainda não despontou na temporada, Marino ainda passa por adaptação ao futebol brasileiro. Renato Gaúcho tem a missão de adaptá-lo e fazer jus aos esforços da diretoria pela contratação. Ao todo, atuou em oito jogos e não marcou gols, somando 142 minutos em campo (média de 17 por jogo).

Andrés Gómez foi o único jogador do Vasco a disputar todas as partidas em 2026. O colombiano atuou em todos os 17 jogos do time no ano, sendo 16 como titular. O jogador, que tem um gol e três assistências até aqui, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspenso diante do Coritiba, no dia 1º de abril.

Em alta, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 20h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 9ª rodada do Brasileirão. Invicto sob o comando de Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.