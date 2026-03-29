Pedrinho é o presidente do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 29/03/2026 20:30

Rio - A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o presidente do Vasco, Pedrinho, pela confusão após a partida contra o Cruzeiro, no último dia 15, no Mineirão. O caso ocorreu no túnel de acesso aos vestiários, quando o mandatário foi reclamar com o árbitro Lucas Paulo Torezin e foi agredido por um policial, que usou gás de pimenta.

As acusações têm como base a súmula da arbitragem e vídeos anexados ao processo. A Procuradoria do STJD definiu o caso como "conduta extremamente reprovável". Além do presidente do Vasco, o volante Barros também foi denunciado por causa da expulsão e foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por jogada violenta.

O fisioterapeuta Aldo Mattos e o gerente de futebol Clauber Rocha também foram citados nas denúncias. O fisioterapeuta teria jogado uma bola em campo para retardar o reinício da partida e foi denunciado com base no artigo 258, por conduta contrária à disciplina desportiva. Já o dirigente invadiu o gramado após o jogo e responderá no artigo 191, que trata do descumprimento de regulamentos.

O jogo terminou empatado por 3 a 3. O Vasco saiu atrás no placar, mas chegou a virar o jogo com dois gols de Barros no início do segundo tempo. Pouco depois, o volante foi expulso com cartão vermelho direto. Com um a menos, o Cruz-Maltino sofreu o empate, mas chegou a ficar novamente na frente com gol de Brenner. No fim, cedeu o empate. Houve reclamações de possíveis pênaltis não marcados.