Menino Gui cantando a música 'Casaca' junto a outros vascaínos - Reprodução / Instagram

Menino Gui cantando a música 'Casaca' junto a outros vascaínosReprodução / Instagram

Publicado 30/03/2026 10:26

Rio — Guilherme Gandra Moura, o menino Gui, torcedor xodó do Vasco, puxou um coro em homenagem ao seu clube de coração em um restaurante na cidade de Manaus, capital da Amazônia. Na presença do ex-BBB Lucas Buda, ele gritou "Casaca", levando os cruz-maltinos no local ao delírio.



Ele postou um registro do momento nas redes sociais. Outros torcedores elogiaram a iniciativa do jovem de 11 anos. "Gui está em Manaus, top demais", escreveu um vascaíno. "Quero uma foto com o Gui. Manaus é muito Vasco", afirmou um seguidor.

Sobre o torcedor

O menino Gui luta contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara que provoca feridas em sua pele. Em 2023, o garoto viralizou em um vídeo nas redes sociais reencontrando a mãe após passar 16 dias em coma induzido.

Desde então, o jovem passou a frequentar jogos do Vasco e receber o carinho de jogadores e torcedores, se tornando amuleto do clube. O carisma do garoto conquistou até mesmo os torcedores de outros times.