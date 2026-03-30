Rio — Guilherme Gandra Moura, o menino Gui, torcedor xodó do Vasco, puxou um coro em homenagem ao seu clube de coração em um restaurante na cidade de Manaus, capital da Amazônia. Na presença do ex-BBB Lucas Buda, ele gritou "Casaca", levando os cruz-maltinos no local ao delírio.
Ele postou um registro do momento nas redes sociais. Outros torcedores elogiaram a iniciativa do jovem de 11 anos. "Gui está em Manaus, top demais", escreveu um vascaíno. "Quero uma foto com o Gui. Manaus é muito Vasco", afirmou um seguidor.
Sobre o torcedor
O menino Gui luta contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara que provoca feridas em sua pele. Em 2023, o garoto viralizou em um vídeo nas redes sociais reencontrando a mãe após passar 16 dias em coma induzido.
Desde então, o jovem passou a frequentar jogos do Vasco e receber o carinho de jogadores e torcedores, se tornando amuleto do clube. O carisma do garoto conquistou até mesmo os torcedores de outros times.
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