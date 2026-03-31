Renato Gaúcho tem desfalques para montar o Vasco contra o Coritiba - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho tem desfalques para montar o Vasco contra o CoritibaMatheus Lima / Vasco

Publicado 31/03/2026 22:23

Rio - O Vasco tem um novo desfalque para a partida contra o Coritiba, válida pelo Campeonato Brasileiro. Além do lateral-esquerdo Cuiabano , o técnico Renato Gaúcho não contará com o atacante Spinelli.

O argentino sofreu uma torção no tornozelo durante o treino, segundo o Canal do Pedrosa. Por isso, será preservado pelo Departamento Médico Cruz-Maltino para a partida.

Já Cuiabano é desfalque por causa de um edema muscular no glúteo. As outras baixas que já estavam confirmadas são Puma Rodríguez e Andrés Gómez. Os dois serviram as respectivas seleções nesta Data Fifa. O colombiano também cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Coritiba e Vasco medem forças na quarta-feira (1º), a partir das 20h30, no Couto Pereira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho soma 11 pontos e aparece em nono.