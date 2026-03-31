Renato Gaúcho tem desfalques para montar o Vasco contra o CoritibaMatheus Lima / Vasco
Além de Cuiabano, Vasco terá novo desfalque para enfrentar o Coritiba
As duas equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h30, no Couto Pereira
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