Andrey Fernandes em ação pelo Vasco, na categoria Sub-20 - João Gabriel Alves / Vasco

Andrey Fernandes em ação pelo Vasco, na categoria Sub-20João Gabriel Alves / Vasco

Publicado 31/03/2026 19:56

Rio - O Vasco monitora com atenção a evolução de uma das suas maiores promessas. Aos 18 anos, o atacante Andrey Fernandes consolidou-se como a grande sensação da base em 2026, acumulando oito gols em apenas 12 partidas. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, o jovem só passou em branco em um único jogo pela categoria, levando em consideração a competição nacional e o Estadual.



Blindado por uma multa rescisória de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 359 milhões), o atleta já é figura frequente no CT Moacyr Barbosa. Embora a estratégia de Renato Gaúcho e da diretoria seja de cautela para "não queimar etapas", Andrey já foi relacionado para quatro partidas do profissional no ano, chegando a entrar em campo na estreia no Brasileirão, contra o Mirassol. O plano é mantê-lo como protagonista na base enquanto ganha rodagem em alguns treinos do time principal.



O momento iluminado é a sequência de um 2025 de alto nível. No ano passado, o atacante anotou 19 gols em 40 atuações, registrando uma média de 0,55 participações em gol por jogo. No currículo, Andrey carrega títulos e convocações de peso, como a Copa do Brasil Sub-17, da qual foi artilheiro, o Sul-Americano com a seleção brasileira e a participação na Copa do Mundo da categoria.



O próximo desafio do jovem será nesta quinta-feira (2), às 15h (de Brasília), no confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileiro Sub-20.