Ferraresi em treino com o elenco do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Sem Danilo, Botafogo terá 'reforço' de zagueiro em partida contra o Mirassol
Jogador, de 27 anos, atuou em três jogos pelo Alvinegro
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