Ferraresi em treino com o elenco do BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Rio - O Botafogo deverá contar com o zagueiro Nahuel Ferraresi, de 27 anos, para a partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (dia 1º), pelo Campeonato Brasileiro. O defensor está retornando ao Brasil para se juntar ao elenco. As informações são da jornalista Duda Dalponte, do "SporTV".
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Ferraresi fez parte da delegação da seleção venezuelana e esteve em campo no empate sem gols Uzbequistão na última segunda (dia 30). Apesar disso, o zagueiro é o favorito para substituir Alexander Barboza, suspenso pelo terceiro amarelo.
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O clube carioca não poderá contar com Danilo. O volante faz parte do grupo da seleção brasileira contra a Croácia nesta terça, às 21h, em Orlando, nos Estados Unidos. Além do desgaste do jogo, a longa viagem também impedirá o atleta de atuar pelo Alvinegro.
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O Botafogo será novamente comandado por Rodrigo Bellão na partida desta quarta (dia 1º), no Nilton Santos. Reforço para a atual temporada, Ferraresi entrou em campo em três jogos pelo Alvinegro.
 