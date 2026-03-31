Ferraresi em treino com o elenco do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Ferraresi em treino com o elenco do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/03/2026 18:20

Rio - O Botafogo deverá contar com o zagueiro Nahuel Ferraresi, de 27 anos, para a partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (dia 1º), pelo Campeonato Brasileiro. O defensor está retornando ao Brasil para se juntar ao elenco. As informações são da jornalista Duda Dalponte, do "SporTV".

Ferraresi fez parte da delegação da seleção venezuelana e esteve em campo no empate sem gols Uzbequistão na última segunda (dia 30). Apesar disso, o zagueiro é o favorito para substituir Alexander Barboza, suspenso pelo terceiro amarelo.

O clube carioca não poderá contar com Danilo. O volante faz parte do grupo da seleção brasileira contra a Croácia nesta terça, às 21h, em Orlando, nos Estados Unidos. Além do desgaste do jogo, a longa viagem também impedirá o atleta de atuar pelo Alvinegro.

O Botafogo será novamente comandado por Rodrigo Bellão na partida desta quarta (dia 1º), no Nilton Santos. Reforço para a atual temporada, Ferraresi entrou em campo em três jogos pelo Alvinegro.