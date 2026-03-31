Bandeira do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Bandeira do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 31/03/2026 18:14

Veja a nota:

O Botafogo lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo o pequeno Francisco Farias e sua mãe, Emanoelle Farias, que andavam de bicicleta elétrica e foram atropelados por um ônibus na última segunda-feira, na Tijuca, Zona Norte do Rio.



Francisco era aluno da Botafogo Academy e apaixonado por futebol. Neste momento de tristeza, o Clube deseja forças aos familiares e amigos das vítimas.

O Botafogo lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo o pequeno Francisco Farias e sua mãe, Emanoelle Farias, que andavam de bicicleta elétrica e foram atropelados por um ônibus na última segunda-feira, na Tijuca, Zona Norte do Rio.



Francisco era aluno da Botafogo… pic.twitter.com/CQIk3gr9C3 — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 31, 2026

Emanoelle Farias e Francisco Farias Antunes foram atingidos por um ônibus quase no cruzamento da Rua Conde de Bonfim com a Rua Pinto de Figueiredo, perto da Praça Saens Peña, área de grande circulação na Tijuca.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Vila Isabel receberam acionamento, mas já encontraram a mulher morta. A criança foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital do Andaraí, onde já chegou sem vida.

Francisco, também conhecido como Chico, era filho do humorista Vinicius Antunes, o Vinicius Cacofonias.

Chico, que também era criador de conteúdo, com quase 26 mil seguidores no Instagram, é descrito por pessoas próximas como uma criança criativa e comunicativa. O menino também compartilhava com o pai a paixão pelo Vasco, frequentemente retratada nas publicações.