Bandeira do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - O Botafogo se manifestou por meio das redes sociais para lamentar o acidente entre um ônibus e uma bicicleta elétrica na Tijuca que matou Emanoelle Farias, de 40 anos, e o filho, Francisco Farias Antunes, de 9. Em nota publicada nesta terça-feira (31), o Glorioso revelou que o menino era aluno da Botafogo Academy.
Veja a nota:
O Botafogo lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo o pequeno Francisco Farias e sua mãe, Emanoelle Farias, que andavam de bicicleta elétrica e foram atropelados por um ônibus na última segunda-feira, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Francisco era aluno da Botafogo Academy e apaixonado por futebol. Neste momento de tristeza, o Clube deseja forças aos familiares e amigos das vítimas.
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Emanoelle Farias e Francisco Farias Antunes foram atingidos por um ônibus quase no cruzamento da Rua Conde de Bonfim com a Rua Pinto de Figueiredo, perto da Praça Saens Peña, área de grande circulação na Tijuca.
O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Vila Isabel receberam acionamento, mas já encontraram a mulher morta. A criança foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital do Andaraí, onde já chegou sem vida.
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Francisco, também conhecido como Chico, era filho do humorista Vinicius Antunes, o Vinicius Cacofonias.
Chico, que também era criador de conteúdo, com quase 26 mil seguidores no Instagram, é descrito por pessoas próximas como uma criança criativa e comunicativa. O menino também compartilhava com o pai a paixão pelo Vasco, frequentemente retratada nas publicações.