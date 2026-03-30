Acidente ocorreu na Rua Conde de Bonfim, uma das mais movimentadas do bairro - Reprodução/X/COR

Acidente ocorreu na Rua Conde de Bonfim, uma das mais movimentadas do bairroReprodução/X/COR

Publicado 30/03/2026 16:10

Rio – Um acidente trágico envolvendo um ônibus e uma bicicleta elétrica, na tarde desta segunda-feira (30), na Tijuca, Zona Norte, matou mãe e filho. Emanoelle Farias, de 40 anos, e o filho, Francisco Farias Antunes, de 9, foram atingidos quase no cruzamento da Rua Conde de Bonfim com a Rua Pinto de Figueiredo, perto da Praça Saens Peña, área de grande circulação no bairro.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Vila Isabel receberam acionamento, mas já encontraram a mulher morta. A criança foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital do Andaraí, mas já chegou à unidade sem vida. Imagens que circulam pelas redes mostram o menino recebendo os primeiros socorros de uma mulher, com massagem cardíaca, ainda no local.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), duas faixas da via ficaram interditadas, por cerca de três horas, para atendimento à ocorrência, o que deixou o trânsito lento no trecho.

Em nota enviada ao DIA, o sindicato Rio Ônibus lamentou as mortes, garantiu que acompanha o caso e afirmou que "aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente".

Já a Polícia Civil comunicou que o caso está na 19ª DP (Tijuca). Após realizar perícia no local, os agentes analisam imagens de câmeras de segurança da região e ouvem testemunhas para apurar as circunstâncias do acidente.