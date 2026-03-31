Publicado 31/03/2026 00:00

A entrada de Ronaldo Caiado na disputa presidencial pelo PSD recoloca a tentativa de uma terceira via após a saída de Ratinho Júnior. Ainda assim, pesquisas indicam polarização entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A eleição de 2026 tende a funcionar como teste sobre a capacidade de surgimento de novos polos fora desse eixo.

A destruição de um avião dos EUA pelo Irã, em meio a ataques com drones, evidencia a capacidade de contra-ataque iraniana mesmo diante de uma potência superior. Como já observava Nicolau Maquiavel, a guerra é campo de incerteza — onde vantagem não elimina surpresa, nem garante controle.