Sandro Alves foi preso na Baixada - Divulgação

Sandro Alves foi preso na Baixada Divulgação

Publicado 30/03/2026 17:16

Rio - Sandro Alves Martins, conhecido como 'Sandro Negão', foi preso nesta segunda-feira (30) por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Apontado como uma das lideranças da milícia de Orlando Curicica, ele foi localizado em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto, incluindo uma condenação definitiva.

Segundo a Polícia Civil, Sandro era monitorado pelas autoridades há algum tempo e foi um dos investigados no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O grupo ao qual ele pertence exerce nos bairros de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, a cobrança de taxas de moradores e comerciantes, além do domínio do transporte alternativo e venda de produtos ilegais.

Sandro Negão, agora, responde pelos crimes de homicídio, porte de arma de uso restrito, receptação e participação em organização criminosa.