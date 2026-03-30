Castelo de areia tradicional da Praia do Pepê é demolido - Reprodução / Redes Sociais

Castelo de areia tradicional da Praia do Pepê é demolidoReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/03/2026 18:44

Rio - Há mais de 30 anos fazendo parte da Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, um grandioso castelo de areia foi demolido, nesta segunda-feira (29). De acordo com a subprefeitura do bairro, a construção irregular apresentava risco de desabamento.

fotogaleria

Além de enfeitar a orla, no Posto 2, a obra de arte também era a casa do artista plástico Márcio Mizael Matolas e seu cachorro. Após denúncias, técnicos da Defesa Civil Municipal fizeram uma vistoria no local.



Durante a visita técnica, foi constatado que a escultura não possui elementos permanentes que garantam a segurança da parte interna da estrutura e, com isso, apresenta risco de instabilidade e até desabamento de todo o conjunto.



Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram funcionários da Prefeitura do Rio usando pás para demolir a escultura. Em uma das publicações, o artista aparece em frente ao local e pede ajuda, dizendo que não tem para onde ir.

“Esse é meu trabalho. Trabalhei a vida toda aqui, me dediquei à cultura, à arte, e agora estão destruindo. Como que eu faço aqui agora? Me ajuda aí, gente, por favor. Porque eu não sei o que vou fazer. Está eu e meu cachorro. Para onde eu vou? Onde vou ficar? A Prefeitura vai me jogar no lixo assim? Sempre trabalhei com arte. Eu vivo aqui há um tempão, esse aqui é meu trabalho e onde eu moro.



Segundo a subprefeitura da Barra da Tijuca, o artista já havia sido avisado da demolição e pôde retirar seus pertences. Por meio de nota, a pasta ainda informou que a Secretaria Municipal de Assistência Social ofereceu acolhimento institucional, que foi recusado.