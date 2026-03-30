Ação acontece na quadra da escola, no AndaraíDivulgação/ GRES Acadêmicos do Salgueiro
O projeto, em parceria com o Hemorio, foi organizado pelo tradicional Centro Médico da agremiação, que atua na comunidade desde a década de 70. A campanha espera atrair até 150 voluntários e, segundo a Dra. Vilma Araújo, responsável pelo projeto, a meta é garantir pelo menos 100 coletas na ação.
"Ser doador é um ato de amor e ajuda o próximo com algo simples. É um prazer ver o impacto desse trabalho na vida das pessoas", afirma a médica, que coordena uma equipe de 17 profissionais voluntários na agremiação.
Serviço:
Data: 4 de abril
Horário: das 10h às 16h
Local: Quadra do Salgueiro – Rua Silva Teles, 104, Andaraí
Realização: Centro Médico do Salgueiro em parceria com o Hemorio
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