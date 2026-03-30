Ação acontece na quadra da escola, no Andaraí - Divulgação/ GRES Acadêmicos do Salgueiro

Ação acontece na quadra da escola, no AndaraíDivulgação/ GRES Acadêmicos do Salgueiro

Publicado 30/03/2026 15:34

Rio - O Salgueiro realiza uma campanha de doação de sangue no próximo sábado (4). A ação acontece na quadra da escola, no Andaraí, na Rua Silva Telles, das 10h às 16h, e busca reforçar os estoques de sangue do estado, que costumam ficar em níveis críticos após o período de férias e o calor do verão.



O projeto, em parceria com o Hemorio, foi organizado pelo tradicional Centro Médico da agremiação, que atua na comunidade desde a década de 70. A campanha espera atrair até 150 voluntários e, segundo a Dra. Vilma Araújo, responsável pelo projeto, a meta é garantir pelo menos 100 coletas na ação.



"Ser doador é um ato de amor e ajuda o próximo com algo simples. É um prazer ver o impacto desse trabalho na vida das pessoas", afirma a médica, que coordena uma equipe de 17 profissionais voluntários na agremiação.



Serviço:

Campanha de Doação de Sangue – Salgueiro

Data: 4 de abril

Horário: das 10h às 16h

Local: Quadra do Salgueiro – Rua Silva Teles, 104, Andaraí

Realização: Centro Médico do Salgueiro em parceria com o Hemorio