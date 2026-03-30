Major sofreu perfurações no tórax e nas patas dianteiras - Divulgação/SMPDA

Major sofreu perfurações no tórax e nas patas dianteirasDivulgação/SMPDA

Publicado 30/03/2026 21:30 | Atualizado 30/03/2026 22:26

Rio – Um cachorro sobreviveu após ser baleado quatro vezes por um homem, na manhã desta segunda-feira (30), no Morro do Turiaçu, na Zona Norte. O suspeito ainda não foi localizado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), a tutora do cão, que atende pelo nome de Major, relatou que o homem alvejou o animal, que havia fugido de casa, por medo de ser atacado por ele. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Major precisou passar por cirurgia para a retirada de projéteis no Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Irajá, e passa bem. “O animal perdeu muito sangue. Ele apresentava quatro perfurações, duas no tórax e uma em cada pata dianteira. Graças a Deus, não houve fratura, e ele continuará andando normalmente”, detalhou o vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara.

Ainda segundo a SMPDA, este foi o terceiro caso de animal atingido por disparos de arma de fogo atendido na rede municipal de saúde veterinária em 2026 – no ano passado, esse tipo de ocorrência chegou a um total de 12. A pasta informou que, desde 2025, vem comunicando autoridades policiais e contabilizando os casos.