Caso aconteceu em uma pastelaria na Avenida Nilo Peçanha, em Nova Iguaçu - Reprodução

Caso aconteceu em uma pastelaria na Avenida Nilo Peçanha, em Nova Iguaçu Reprodução

Publicado 30/03/2026 20:16

Rio - Agentes da Segurança Presente salvaram uma criança que havia se engasgado com um pedaço de gelo em uma pastelaria na Avenida Nilo Peçanha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sábado (28). No momento do socorro, o menino já estava desacordado e não apresentava sinais vitais.

Veja o vídeo:

Agentes do Segurança Presente salvam criança engasgada com gelo, em Nova Iguaçu



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/9QGg7dn8Wz — Jornal O Dia (@jornalodia) March 30, 2026

Segundo a corporação, a equipe patrulhava a região quando foi alertada por um tumulto dentro do estabelecimento. Ao entrarem, os policiais encontraram a criança em quadro de asfixia grave. Imediatamente, os agentes iniciaram os protocolos de primeiros socorros e aplicaram a manobra de Heimlich, uma técnica de compressão abdominal utilizada para desobstrução de vias aéreas.



Após as manobras, a criança conseguiu expelir o gelo, recuperou a consciência e voltou a respirar ainda no local. A vítima foi estabilizada e os pais aconselhados a procurar uma unidade de saúde para avaliação médica.

Depois do susto, a família foi até à base do programa para agradecer ao socorro prestado pelos agentes. "A gente passou por uma cena, um momento de terror. Nosso filho acabou se engasgando e, pela ação rápida deles, hoje a gente está aqui com o nosso filho. A gente quer muito agradecer a eles, porque se não fosse eles ali, eu acho que a gente não estaria aqui agora", disse a mãe do menino.