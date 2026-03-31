O menino Francisco Farias Antunes chegou a ser socorrido, mas não resistiu - Reprodução/Instagram

O menino Francisco Farias Antunes chegou a ser socorrido, mas não resistiuReprodução/Instagram

Publicado 31/03/2026 16:17

Emanoelle Farias, de 40 anos, mãe de Francisco, morreu no local do acidente REPRODUÇÃO / TV GLOBO

“Estamos preparando um decreto que deixe bem claro onde esses veículos podem se deslocar, a velocidade. Já temos muitas regras, resoluções determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), mas precisam ser ainda mais rígidas e delineadas”, comentou o chefe do Executivo, em agenda sobre a Força Municipal, na manhã desta terça (31).

A Prefeitura acrescentou que órgãos como as secretarias municipais de Transportes e de Ordem Pública, a CET-Rio e a Guarda Municipal já revisam a versão final do documento, que irá determinar, por exemplo, os locais onde esses veículos poderão circular e a velocidade que terão que respeitar. As orientações estarão em conformidade com o Contran.

Atualmente, há previsão para que bicicletas elétricas trafeguem exclusivamente em ciclovias e ciclofaixas. De acordo com a Lei nº 8.547, de autoria do vereador Dr. Gilberto (Solidariedade) e sancionada pela Prefeitura do Rio em agosto de 2024, modelos providos de motor conhecido como pedal assistido podem trafegar nestas com velocidade máxima de 25 km/h e potência nominal de até de 350 W. É necessário também que estejam aparelhados com sinalização noturna, campainha ou buzina e pneus adequados.

A multa por descumprimento de tais regras foi estabelecida em R$ 1 mil, valor que pode ser dobrado em caso de reincidência. Procurada por O DIA, a Câmara dos Vereadores complementou que a Prefeitura é a responsável por questões como "aplicação ou regulamentação desta ou de outras leis" sobre bicicletas elétricas.

Em resposta à reportagem, o Executivo municipal destacou que Guarda Municipal, Polícia Militar e demais operadores de trânsito atuam "na orientação dos condutores de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos" para a garantia da segurança viária. Em casos de desobediência, resistência ou desacato, os infratores podem ser conduzidos à delegacia.

A CET-Rio informou que tem como meta expandir em 50 km a rede cicloviária até 2028, conforme previsto no Plano Estratégico. A extensão total atual em todo o município é de 501,86 km. A ampliação tem o objetivo de incentivar "o uso da bicicleta como meio de transporte no cotidiano da população" e contribuir para "a redução das emissões de gases de efeito estufa no setor de mobilidade".

O acidente

Emanoelle Farias, de 40 anos, e o filho, Francisco Farias Antunes, de 9, foram atingidos por um ônibus quase no cruzamento da Rua Conde de Bonfim com a Rua Pinto de Figueiredo, perto da Praça Saens Peña, área de grande circulação no bairro.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Vila Isabel receberam acionamento, mas já encontraram a mulher morta. A criança foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital do Andaraí, onde já chegou sem vida.





"É o dia mais triste da minha vida. Mas vivemos quase 10 anos muito felizes. Agora estou aqui vendo novamente esse vídeo que ainda não tinha ido ao ar. Não acreditamos em Deus, mas acreditamos no riso. E rimos muito juntos e vou rir cada vez que vir seus vídeos. Obrigado, meu filho. Foi a melhor coisa da vida ser seu pai e continuarei sendo na memória. Te amo enquanto eu viver também", escreveu. Francisco, também conhecido como Chico, era filho do humorista Vinicius Antunes , o Vinicius Cacofonias. Nas redes sociais, onde faz publicações de humor, o pai lamentou a tragédia."É o dia mais triste da minha vida. Mas vivemos quase 10 anos muito felizes. Agora estou aqui vendo novamente esse vídeo que ainda não tinha ido ao ar. Não acreditamos em Deus, mas acreditamos no riso. E rimos muito juntos e vou rir cada vez que vir seus vídeos. Obrigado, meu filho. Foi a melhor coisa da vida ser seu pai e continuarei sendo na memória. Te amo enquanto eu viver também", escreveu.

Chico, que também era criador de conteúdo , com quase 26 mil seguidores no Instagram, é descrito por pessoas próximas como uma criança criativa e comunicativa. O menino também compartilhava com o pai a paixão pelo Vasco da Gama, frequentemente retratada nas publicações.

O colégio destacou que Francisco era "uma criança amável, doce, sensível, inteligente e muito sabido da vida" e afirmou que é "difícil imaginar os dias sem a presença desse incrível menino". A escola também informou que está ao lado de familiares e amigos neste momento de dor.

A Polícia Civil divulgou que agentes da 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado, realizaram perícia no local da colisão e agora analisam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas para apurar as causas do acidente.