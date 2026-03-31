Diego Netto Braz dos Santos foi preso nesta terça (31) - Reprodução/WhatsApp

Diego Netto Braz dos Santos foi preso nesta terça (31)Reprodução/WhatsApp

Publicado 31/03/2026 22:02 | Atualizado 31/03/2026 22:23

Rio - Policiais da 34ª DP (Bangu) prenderam, nesta terça-feira (31), Diego Netto Braz dos Santos, apontado como integrante de uma organização criminosa ligada ao contraventor Bernardo Bello, que tem seu nome ligado a diversos crimes. A captura aconteceu em um condomínio na Avenida Brasil, altura da Zona Oeste, onde Diego, considerado foragido, estava escondido.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo do qual Diego Netto faz parte tem envolvimento não apenas com a exploração do Jogo do Bicho, mas também com crimes graves, como disputas violentas por controle territorial e econômico e homicídios.

Após localizarem Diego, os agentes o encaminharam à sede da 34ª DP para cumprimento de mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Contraventor preso e solto

Bernardo Bello chegou a ser preso em janeiro de 2022, na Colômbia , mas foi solto após a Justiça acolher um habeas corpus e determinar a liberdade. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) tentam prendê-lo desde novembro daquele ano.

Investigações apontam, inclusive, que Bernardo Bello se tornou um dos chefes do jogo do bicho no Rio após romper com a família Garcia.