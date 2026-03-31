Mansão de MC Poze do Rodo foi invadida, na madrugada desta terça-feira (31) - Divulgação

Mansão de MC Poze do Rodo foi invadida, na madrugada desta terça-feira (31)Divulgação

Publicado 31/03/2026 20:40 | Atualizado 31/03/2026 20:52





No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível observar um grupo de homens próximo ao muro da residência, já do lado de dentro, o lado do campo de futebol construído no quintal do artista, às 2h04 desta terça-feira. Rio - Câmeras de segurança flagraram a ação de bandidos na casa de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, na madrugada desta terça-feira (31) . O funkeiro denunciou ter sido mantido refém durante um assalto à sua mansão, em um condomínio de luxo, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível observar um grupo de homens próximo ao muro da residência, já do lado de dentro, o lado do campo de futebol construído no quintal do artista, às 2h04 desta terça-feira.

Veja o vídeo:

Câmeras de segurança flagram a ação de bandidos na casa de MC Poze do Rodo



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/a6VReuHaNY — Jornal O Dia (@jornalodia) March 31, 2026

Um dos criminosos se aproxima do equipamento de segurança e chega a tentar destruir, virando a lente para cima, enquanto usava uma luva, óculos, chapéu e tinha o rosto coberto, além de usar camisa de manga longa, calça e mochila.



Outra câmera, já na parte de dentro, mostra o momento em que os criminosos entram na sala da mansão. Nas imagens, não é possível ver o funkeiro, mas pela movimentação dá a entender que ele estava no sofá quando foi rendido.



Pelas imagens, é possível observar que ao menos oito bandidos participaram da ação. Em depoimento à polícia, o cantor relatou que foi surpreendido por quatro criminosos armados com fuzis e pistolas, todos encapuzados, por volta das 2h30, enquanto estava assistindo televisão com os amigos. Todos acabaram rendidos.



Segundo Poze, ele e os amigos teriam sido agredidos com socos e chutes enquanto estavam amarrados. De acordo com o cantor, os criminosos roubaram diversos pertences do imóvel, entre eles joias avaliadas em cerca de R$ 2 milhões. Além de celulares, relógios, roupas e perfumes.



A ação teria demorado cerca de 40 minutos. A suspeita é de que tenham invadido o local por uma área de mata. A Polícia Militar foi acionada e equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) atenderam a ocorrência.



A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como roubo a residência na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), e as investigações já estão em andamento. Agentes realizaram perícia no local e seguem com diligências, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança, para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos.