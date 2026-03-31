Câmera de Monitoramento na Conde de Bonfim registrou o acidenteReprodução/Gabriel

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Rio – Uma câmera de monitoramento instalada na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, flagrou o exato momento do acidente trágico entre um ônibus e uma bicicleta elétrica que deixou mãe e filhos mortos,nesta segunda-feira (30). O choque se deu quase no cruzamento com a Rua Pinto de Figueiredo, perto da Praça Saens Peña, área de grande circulação no bairro.
Confira o vídeo:
 
Pelas imagens, o coletivo parece trafegar mais rapidamente do que a bicicleta - onde estavam Emanoelle Farias, de 40 anos, e o filho, Francisco Farias Antunes, de 9. Ao notar que o veículo vai ao chão, o condutor para alguns metros à frente. Na calçada, diversas pessoas levam as mãos à cabeça diante da gravidade.
Emanoelle morreu na hora. A criança chegou a ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital do Andaraí, mas já chegou sem vida.
O velório de mãe e filho está marcado para essa quarta-feira (1º), às 9h, nas salas 2 e 3 do Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio. O sepultamento ocorre às 12h.
A Polícia Civil informou que agentes da 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado, realizaram perícia, colheram relatos de testemunhas  e agora analisam as imagens de câmeras de segurança para apurar as causas do acidente.
O sindicato Rio Ônibus divulgou uma nota na qual afirma que o “caso está sendo acompanhado pelo departamento jurídico” da empresa responsável pelo ônibus.
Filho de humorista e criador de conteúdo
Francisco, também conhecido como Chico, era filho do humorista Vinicius Antunes, o Vinicius Cacofonias. Nas redes sociais, onde faz publicações de humor, o pai lamentou a tragédia.

"É o dia mais triste da minha vida. Mas vivemos quase 10 anos muito felizes. Agora estou aqui vendo novamente esse vídeo que ainda não tinha ido ao ar. Não acreditamos em Deus, mas acreditamos no riso. E rimos muito juntos e vou rir cada vez que vir seus vídeos. Obrigado, meu filho. Foi a melhor coisa da vida ser seu pai e continuarei sendo na memória. Te amo enquanto eu viver também", escreveu.
Chico, que também era criador de conteúdo e tinha quase 26 mil seguidores no Instagram, é descrito por pessoas próximas como uma criança criativa e comunicativa. O menino também compartilhava com o pai a paixão pelo Vasco da Gama, frequentemente retratada nas publicações.
Ele também era aluno do Colégio Pedro II, que suspendeu as aulas do 4º ano do turno da tarde em sinal de luto após a confirmação da morte. Em nota, a instituição lamentou a perda do estudante e de sua mãe.
O colégio destacou que Francisco era "uma criança amável, doce, sensível, inteligente e muito sabido da vida" e afirmou que é "difícil imaginar os dias sem a presença desse incrível menino". A escola também informou que está ao lado de familiares e amigos neste momento de dor.