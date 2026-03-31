Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em IpanemaDivulgação / PCERJ
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Agostina Páez só poderia ter autorização para voltar a seu país de origem após depósito de 60 salários mínimos
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Francisco Farias de Antunes, conhecido como Chico, e a mãe, Emanoelle Farias, morreram ao serem atingidos por um ônibus
Polícia apreende mais de uma tonelada de farinha em operação contra cobrança do CV
Segundo investigações, facção estaria obrigando comerciantes a comprarem o produto mais caro
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