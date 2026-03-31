Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em Ipanema - Divulgação / PCERJ

Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em IpanemaDivulgação / PCERJ

Publicado 31/03/2026 18:27 | Atualizado 31/03/2026 18:32

Rio - A argentina Agostina Páez, ré por injúria racial contra funcionários de um bar na Zona Sul do Rio , pagou à Justiça o valor de caução de 60 salários mínimos – aproximadamente R$ 97 mil –, nesta terça-feira (31), para poder deixar o Brasil e retornar a seu país de origem.

Após o pagamento, o juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte autorizou o encaminhamento para a retirada da tornozeleira eletrônica e devolução do passaporte de Agostina, além da expedição do alvará de autorização de viagem.

Embora possa voltar para a Argentina, a ré, que também é advogada, deverá manter endereços e contatos atualizados por meio do seu advogado, com o compromisso de atender a todas intimações. O valor de caução serve como uma garantia de que a estrangeira cumprirá a eventual pena imposta pela Justiça fluminense.

Segundo as investigações da 11ª DP (Rocinha), Paez estava com duas amigas em um bar, na Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, no dia 14 de janeiro, quando discordou dos valores da conta e chamou, de maneira ofensiva e depreciativa, um funcionário do estabelecimento de "negro".