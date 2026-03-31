Composição partidária da Alerj não muda após retotalização de votos de Rodrigo Bacellar (União Brasil)Fernando Frazão/Agência Brasil
Durante a cerimônia, foram reprocessados os mais de 97 mil votos que Bacellar recebeu em 2022. Embora o ex-presidente da Alerj seja filiado ao União Brasil, na época, ele foi eleito como membro do Partido Liberal (PL). O partido recuperou a vaga que era do União Brasil, com o ex-presidente. Com isto, a vaga remanescente foi para o deputado delegado Carlos Augusto Nogueira Pinto (PL), que passa a assumir uma vaga efetiva de deputado.
O parlamentar já exercia uma vaga de suplente do atual prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho. Agora, Carlos Augusto passa a ser deputado titular e Renan Jordy (PL) assume a cadeira de suplente.
Após a sessão, o resultado será proclamado pelo TRE-RJ, ainda nesta terça-feira, e publicado no Diário Oficial da Justiça Eleitoral, provavelmente na edição da próxima segunda-feira (6). A partir daí, começa a ser contado um prazo de cinco dias para apresentação de recursos.
Depois disso, o resultado é homologado pela Justiça Eleitoral. Em seguida, o candidato eleito terá o direito ao mandato oficialmente confirmado. Então, ele pode ser empossado em sessão plenária na Alerj.
Após a renúncia de Cláudio Castro, em 23 de março, o cargo de governador do Rio ficou vago. O segundo na linha de sucessão seria o vice, Thiago Pampolha (União Brasil), mas ele deixou o cargo em maio do ano passado para virar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).
Com isto, o governo do estado deveria ser assumido pelo presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil), que estava afastado e, posteriormente, teve o mandato cassado. Com isto, o cargo foi ocupado pelo desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).
Na quinta-feira (26), a Alerj convocou uma sessão relâmpago para definir o novo presidente da Casa. Na votação, Douglas Ruas foi o escolhido, com 45 votos a 0. Pela lógica, ele passaria a assumir interinamente o cargo de governador.
No entanto, a oposição entrou com recurso na Justiça e, no mesmo dia, à noite, o TJRJ anulou a eleição de Ruas. Com isto, Ricardo Couto voltou a ocupar o cargo de governador do Rio.
Nesta segunda-feira (30), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o plenário deve analisar, no próximo dia 8, como será realizada a eleição para o mandato-tampão. Os ministros decidirão se acontecerá de forma indireta, através dos deputados estaduais, ou direta, quando a população vai às urnas votar.
No mesmo dia, o PL pediu para que o comando interino do governo do Rio de Janeiro seja transferido para o futuro presidente da Alerj.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.