Publicado 01/04/2026 00:00

Pesquisa aponta que fatores sociais têm empurrado famílias para o consumo de alimentos ultraprocessados. O dado indica que a escolha alimentar passa menos por preferência e mais por acesso, renda e rotina — mostrando como hábitos de consumo também refletem condições estruturais.

O vídeo divulgado por Donald Trump mostrando o bombardeio com bombas antibunker no Irã expõe o risco de ataques em áreas com infraestrutura sensível, como usinas nucleares. A cena amplia a preocupação com possíveis danos colaterais de alto impacto e seus efeitos para além do campo militar.