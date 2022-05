Carlos Daniel foi morto a tiros quando passava pela Avenida Conselheiro Paulo de Melo Kalle - Reprodução

Publicado 31/05/2022 11:39 | Atualizado 31/05/2022 12:26

Rio - O ex-policial civil Carlos Daniel Dias André, de 40 anos, foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (31), no bairro de Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A vítima dirigia um veículo modelo Toyota SRX blindado pela Avenida Conselheiro Paulo de Melo Kalle, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta que dispararam. Em um vídeo, é possível ver a marca de um tiro no vidro do motorista.

Agentes do programa Segurança Presente chegaram ao local primeiro, mas o 12º BPM (Niterói) assumiu a ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, a área foi isolada e a perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) acionada. A Polícia Civil informou, em nota, que os agentes da especializada realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime. Agentes do programa Segurança Presente chegaram ao local primeiro, mas o 12º BPM (Niterói) assumiu a ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, a área foi isolada e a perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) acionada. A Polícia Civil informou, em nota, que os agentes da especializada realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.

O ex-agente foi lotado na 15ª DP (Gávea) e na extinta Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde Pública, mas acabou sendo expulso da instituição, após ser preso em 2011, por escoltar os traficantes Anderson Rosa Mendonça, o “Coelho”, chefe do tráfico no Morro de São Carlos, e Sandro Luiz de Paula Amorim, o "Peixe" da Rocinha, durante a ocupação da Polícia Militar para a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na comunidade.

Como inspetor na distrital, Carlos Daniel participou de diversas investigações contra a quadrilha comandada por Antônio Francisco Bonfim Lopes, o "Nem da Rocinha", que resultaram na prisão de traficantes.