Rejane Akimin e o cantor Belo: pais de Isadora, presa acusada de participar de golpes eletrônicos Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 15:02 | Atualizado 16/11/2020 15:10

Rio - Dois dias depois da filha caçula de Belo ser presa acusada de participar de golpes eletrônicos , a mãe da jovem de 21 anos postou nesta sexta-feira, uma oração pedindo proteção para a herdeira.

Rejane Alkimin é mãe de Isadora, que foi presa, no último dia 11, por agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), do Rio, com mais 11 mulheres acusadas de participarem de uma organização criminosa.

“Deus, cuida do meu filho, prepara o caminho e guie seus passos. Sei que não posso estar com ele em todos os momentos, mas eu peço Senhor, vai onde eu não posso ir, e proteja de todo mal”, diz a imagem da ‘Oração para os filhos’ postada por Rejane.

Nos comentários, diversos amigos prestam solidariedade à Rejane. “Força, Re, vai dar tudo certo”, diz uma amiga. “Vai dar tudo certo, tia”, reconfortou uma sobrinha. “Deus está no controle, Re”, diz outra. “Amém! Re, minha querida, estamos aqui todos na torcida para que tudo fique bem. Um grande abraço, minha linda”, consola mais uma.