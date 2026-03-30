Rio - Afundado em crise, o Botafogo faz a pior campanha no Brasileirão dos últimos dez anos após sete jogos disputados. O desempenho nesta temporada é o segundo pior no período, superando apenas a desempenho de 2016, quando fez apenas cinco pontos e ficou na lanterna do campeonato.
Na época, o Botafogo tinha acabado de retornar da Série B, disputada em 2015. A instabilidade financeira foi uma das razões que atrapalharam o clube durante a última década. Apesar do início ruim, o Alvinegro conseguiu se recuperar e terminou o Brasileirão em quinto lugar, com 59 pontos.
Rebaixado três vezes na história do Brasileirão, o Botafogo enfrentou graves crises financeiras e campanhas irregulares em todas as quedas. Em 2026, tem seguido a cartilha. Os problemas financeiros causados pela gestão de John Textor gerou transfer ban e atrapalhou o planejamento.
A derrota para o Athletico-PR reflete o cenário fora dos gramados. Sem técnico, o Botafogo demonstrou desorganização e parecia perdido, assim como a gestão, que parece sem comando e perdida. Sem rumo, o Alvinegro terá uma maratona de 18 jogos nos próximos dois meses e não vê uma luz no fim do túnel.
Campanhas do Botafogo no Brasileirão dede 2016 (em 7 jogos):
2016 - 5 pontos (20º lugar) 2017 - 9 pontos (13º lugar) 2018 - 9 pontos (13º lugar) 2019 - 12 pontos (8º lugar) 2020 - 7 pontos (17º lugar) 2022 - 12 pontos (5º lugar) 2023 - 18 pontos (1º lugar) 2024 - 13 pontos (4º lugar) 2025 - 8 pontos (12º lugar) 2026 - 6 pontos (17º lugar)
*Botafogo disputou a Série B do Brasileirão em 2021
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