Botafogo perdeu para o Athletico-PR pelo Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo perdeu para o Athletico-PR pelo BrasileirãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/03/2026 15:55

Rio - Afundado em crise, o Botafogo faz a pior campanha no Brasileirão dos últimos dez anos após sete jogos disputados. O desempenho nesta temporada é o segundo pior no período, superando apenas a desempenho de 2016, quando fez apenas cinco pontos e ficou na lanterna do campeonato.

Na época, o Botafogo tinha acabado de retornar da Série B, disputada em 2015. A instabilidade financeira foi uma das razões que atrapalharam o clube durante a última década. Apesar do início ruim, o Alvinegro conseguiu se recuperar e terminou o Brasileirão em quinto lugar, com 59 pontos.

Até o momento, o Botafogo soma duas vitórias e cinco derrotas em sete jogos disputados. O Alvinegro tem a pior defesa do Brasileirão com 16 gols sofridos , empatado com o Cruzeiro, além de ser o time da Série A que mais foi vazado na temporada, com 27 gols sofridos.

Rebaixado três vezes na história do Brasileirão, o Botafogo enfrentou graves crises financeiras e campanhas irregulares em todas as quedas. Em 2026, tem seguido a cartilha. Os problemas financeiros causados pela gestão de John Textor gerou transfer ban e atrapalhou o planejamento.

A derrota para o Athletico-PR reflete o cenário fora dos gramados. Sem técnico, o Botafogo demonstrou desorganização e parecia perdido, assim como a gestão, que parece sem comando e perdida. Sem rumo, o Alvinegro terá uma maratona de 18 jogos nos próximos dois meses e não vê uma luz no fim do túnel.

Campanhas do Botafogo no Brasileirão dede 2016 (em 7 jogos):

2016 - 5 pontos (20º lugar)

2017 - 9 pontos (13º lugar)

2018 - 9 pontos (13º lugar)

2019 - 12 pontos (8º lugar)

2020 - 7 pontos (17º lugar)

2022 - 12 pontos (5º lugar)

2023 - 18 pontos (1º lugar)

2024 - 13 pontos (4º lugar)

2025 - 8 pontos (12º lugar)

2026 - 6 pontos (17º lugar)

*Botafogo disputou a Série B do Brasileirão em 2021