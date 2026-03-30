Interino Rodrigo Bellão tem muitos problemas a resolver no Botafogo, como a defesa, - Vítor Silva / Botafogo

Interino Rodrigo Bellão tem muitos problemas a resolver no Botafogo, como a defesa, Vítor Silva / Botafogo

Publicado 30/03/2026 14:06

O Botafogo segue com o seu caótico extracampo em 2026 o que se traduz em campo. Após a crise com John Textor, a reformulação do elenco, problemas com goleiros e a demissão do técnico Martín Anselmi, o Glorioso amarga a zona de rebaixamento do Brasileirão e agora com a pior defesa do campeonato, ao lado do lanterna Cruzeiro.



Os dois clubes já sofreram 16 gols, com a diferença que os mineiros têm um jogo a mais: oito contra sete. Ou seja, a defesa alvinegra é pior na média: são 2,2 gols sofridos por partida (contra 2).



O péssimo desempenho defensivo já ocasionou três derrotas por três ou mais gols neste Brasileirão. Além do 4 a 1 para o Athletico-PR, sob o comando do interino Rodrigo Bellão, o Botafogo perdeu por 3 a 0 para o Flamengo e por 5 a 3 para o Grêmio.



Além disso, sofreu gols em seis das setes rodadas que disputou. O único duelo em que passou sem ser vazado foi na estreia, no 4 a 0 sobre o Cruzeiro. Na outra vitória, fez 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, mas o desempenho ruim fez Anselmi cair.

"Eu busquei tentar construir consistência defensiva para equilibrar a equipe. A gente não tinha um cinco de ofício e precisava de velocidade dos lados e de presença de área, por isso a opção pelo Arthur Cabral para quando chegasse dos lados... era parte da nossa estratégia tentar atacar os alas deles e tentar concluir a nossa jogada", explicou Bellão.