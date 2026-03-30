Felipe Melo, durante participação no 'Fechamento SporTV'Reprodução / SporTV

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Rio — O ex-jogador e comentarista Felipe Melo afirmou que o Botafogo, derrotado para o Athletico-PR por 4 a 1 neste domingo (30), "não tem jogadores vagabundos". Em participação no programa "Fechamento SporTV" após o jogo, o ex-atleta avaliou a crise no clube e destacou o profissionalismo do elenco.

"O Botafogo só consegue realmente ter um bom grupo, os atletas se gostam, porque você tem uma liderança que é muito profissional. Porque se tivesse nesse time aí, jogadores que fossem, desculpa o termo, vagabundos, que você sabe que tem no futebol, em todo segmento tem aquele cara que é menos profissional, aquele cara que de repente rema contra, não recebe um salário, está acontecendo um problema aqui e tira o pé do acelerador… Você sabe como é que são as coisas, todo lugar tem", disse.
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Felipe, então, concluiu destacando que o Botafogo "não tem" jogadores com essas características. "É um elenco profissional, mas esse problema vem de cima e atinge muito os atletas."

O time está sendo comandado pelo técnico interino Rodrigo Bellão enquanto o clube procura um novo treinador, depois da demissão de Martín Anselmi. A equipe sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

O Alvinegro volta a campo para enfrentar o Mirassol nesta quarta-feira (1º), às 19h30, no estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.