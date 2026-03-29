Rio - O Botafogo agravou a crise. Sem técnico, o Alvinegro foi goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1, neste domingo (29), na Arena da Baixada, em jogo atrasado pela quinta rodada do Brasileirão. Kevin Viveros, duas vezes, Aguirre e Esquivel marcaram para o Furacão, enquanto Edenílson diminuiu para o Alvinegro.
Com a derrota, o Botafogo permaneceu na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com seis pontos. Já o Athletico-PR, por sua vez, assume a segunda posição, com 16. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Nilton Santos, pela 9ª rodada do Brasileirão.
Botafogo sofre apagão e é goleado na Arena da Baixada
O Botafogo teve dificuldades desde o início da partida. Logo aos quatro minutos, Kevin Viveros aproveitou uma desatenção de Barboza na defesa alvinegra, carregou até a área e bateu na saída de Raúl para abrir o placar para o Athletico-PR na Arena da Baixada.
Após o gol, o Athletico-PR recuou e deu espaço para o Botafogo. Porém, a posse de bola era improdutiva. O Alvinegro encontrou o caminho do gol pelo alto, após Alex Telles cobrar falta para a área e Edenílson ficar com a sobra. Mas a alegria carioca durou pouco. Nos acréscimos, Viveros fez 2 a 1.
O roteiro praticamente se repetiu na etapa final. O Furacão marcou o terceiro logo aos quatro minutos, quando Aguirre aproveitou cobrança de falta fechada de Esquivel. O gol no início tirou a confiança do Botafogo, que voltou com esquema mais ofensivo e disposto a buscar o empate.
O terceiro gol foi um balde de água fria para o Botafogo. O técnico interino Rodrigo Bellão tentou fazer mudanças, mas nenhum surtiu efeito. Abatido, o Alvinegro foi presa fácil e viu a derrota virar goleada quando Esquivel marcou de falta, aos 35 minutos, e deu números finais.
Athletico-PR 4 x 1 Botafogo
Brasileirão - 5ª rodada Data: 29/03/2026 Local: Arena da Baixada, em Curitiba Athletico-PR: Santos; Esquivel, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu (Portilla); Julimar (Zapelli), Mendoza (Léo Derick) e Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Edenilson (Barrera), Medina, Santi Rodriguez (Villalba) e Montoro; Matheus Martins (Junior Santos) e Arthur Cabral (Nathan Fernandes). Técnico: Rodrigo Bellão Gols: Kevin Viveros, aos 4' do 1ºT (1-0); Edenílson, aos 42' do 1ºT (1-1); Kevin Viveros, aos 47' do 1ºT (2-1); Aguirre, aos 4' do 2ºT (3-1); Esquivel, aos 35' do 2ºT (4-1) Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Cartões amarelos: Arthur Dias, Luiz Gustavo (CAP); Barboza, Medina, Junior Santos (BOT)
