Anthony em treino do Botafogo no CT Lonier - Vitor Silva / Botafogo

Anthony em treino do Botafogo no CT LonierVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/03/2026 17:00

Rio - O Botafogo aproveitou a janela doméstica para se reforçar e foi o segundo clube da Série A do Brasileirão que mais contratou jogadores no período extra. Após o fechamento da janela internacional, os clubes brasileiros tiveram a oportunidade de contratar atletas que participaram dos estaduais até a última sexta-feira (27). Ao todo, o Alvinegro trouxe quatro reforços.

No início do ano, o Botafogo sofreu com o transfer ban por causa da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada, em 2024. O caso só foi resolvido no início de fevereiro. A partir desse período, o Alvinegro registrou reforços e conseguiu fazer mais movimentos, se estendendo durante os 20 dias extras dados aos clubes na janela doméstica.

O principal foco do Botafogo foi na defesa. Por isso, trouxe os zagueiros Ferraresi, do São Paulo, e Anthony, do Goiás, além do lateral-esquerdo Caio Roque, da Portuguesa. Por fim, o Alvinegro também contratou o atacante Junior Santos, do Atlético-MG. Nome importante na conquista da Libertadores em 2024, o jogador havia saído no início do ano passado, mas não teve o mesmo sucesso e retornou.

Com quatro reforços na janela doméstica, o Botafogo só trouxe menos jogadores do que o Remo entre os clubes da Série A, de acordo com o "ge". Promovido para a elite do futebol brasileiro neste ano, o clube paraense contratou cinco jogadores. Já no Rio de Janeiro, o Fluminense trouxe o meia Alisson, que estava no São Paulo, enquanto Flamengo e Vasco não se movimentaram.

