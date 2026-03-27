Jogadores do Botafogo reunidos no gramadoVítor Silva/Botafogo
Jogo entre Botafogo e Internacional acontecerá em Brasília; entenda
Partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro
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