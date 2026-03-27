Jogadores do Botafogo reunidos no gramado - Vítor Silva/Botafogo

Jogadores do Botafogo reunidos no gramadoVítor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2026 21:43

O jogo entre Botafogo e Internacional, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A 'Metrópoles Sports', braço do grupo 'Metrópoles', confirmou a informação nesta sexta-feira (27).

A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada da rodada, mas a 'Metrópoles Sports' informou que a partida acontecerá em 25 de abril. No dia seguinte (26), o Estádio Nilton Santos receberá o show do cantor The Weeknd.

Atualmente, o Botafogo soma seis pontos e ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro. O Glorioso, no entanto, tem dois jogos a menos. Já o Inter tem oito pontos e aparece em 12º.

Agenda

O Alvinegro volta a campo no domingo (29), para enfrentar o Athletico-PR na Arena da Baixada, a partir das 19h30. A partida é válida pelo jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão.