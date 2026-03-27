Newton em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Newton em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/03/2026 18:18 | Atualizado 27/03/2026 18:21





O jogador de 26 anos foi um pedido do técnico Cuca, recém-chegado ao Santos. Pelo lado do Alvinegro Carioca, a entrada do recurso é vista com bons olhos para aliviar o caixa em meio ao momento de instabilidade financeira e política do clube.

Rio - O Botafogo está perto de concretizar a saída do volante Newton para o Santos. As diretorias avançaram nas tratativas nesta sexta-feira (27), último dia da janela de transferências extra dos estaduais, e negociam a venda de 70% dos direitos econômicos do atleta, segundo o 'ge'. A operação deve ser fechada entre 3 milhões e 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18,1 milhões e R$ 21,2 milhões).O jogador de 26 anos foi um pedido do técnico Cuca, recém-chegado ao Santos. Pelo lado do Alvinegro Carioca, a entrada do recurso é vista com bons olhos para aliviar o caixa em meio ao momento de instabilidade financeira e política do clube.

Newton chegou a Botafogo em 2022, originalmente para o projeto do time sub-23, vindo do Jacuipense (BA). Durante o período no Glorioso, ele teve uma passagem de empréstimo pelo Criciúma.

Sob o comando de Martín Anselmi no início desta temporada, ele chegou a atuar improvisado como zagueiro antes de retornar ao meio-campo com a vinda de reforços.



No momento, o volante está no departamento médico tratando uma lesão no ombro direito, sofrida durante o clássico com o Flamengo no último dia 14. A previsão é que ele tenha condições de jogo até o início de abril.



Pelo Botafogo, Newton acumulou 69 partidas oficiais, anotou um gol e deu uma assistência.