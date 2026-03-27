John Textor, dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo
"A Diretoria da SAF recebeu uma notificação do Clube Social solicitando o compartilhamento de informações e documentos financeiros específicos. Em sinal de transparência, boa-fé e parceria colaborativa, a SAF está abrindo as portas de seu escritório aos representantes a serem indicados pelo associativo e agendou um encontro na próxima semana para apresentação integral da referida documentação pessoalmente", aponta o texto.
"A SAF destaca que esse compartilhamento de informações é um conteúdo além da documentação que já é compartilhada rotineiramente com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, poderes dos quais o Clube Social já faz parte e possui representantes. Por fim, realça a importância do alinhamento, transparência e responsabilidade no uso de informações confidenciais", conclui a nota.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.