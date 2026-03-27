John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/03/2026 10:20

Rio — A SAF do Botafogo afirmou, em nota divulgada na manhã desta sexta-feira (27), que abriu as portas do seu escritório para representantes do clube social analisarem as contas financeiras. Conforme o comunicado, foi agendada uma reunião na próxima semana para apresentação dos documentos pessoalmente.



"A Diretoria da SAF recebeu uma notificação do Clube Social solicitando o compartilhamento de informações e documentos financeiros específicos. Em sinal de transparência, boa-fé e parceria colaborativa, a SAF está abrindo as portas de seu escritório aos representantes a serem indicados pelo associativo e agendou um encontro na próxima semana para apresentação integral da referida documentação pessoalmente", aponta o texto.

O movimento acontece em meio a suspeitas de descumprimento do acordo por parte de John Textor e reclamações por falta de transparência, de acordo com o "ge". Já foram enviados três notificações para a divulgação de documentos e transações.



"A SAF destaca que esse compartilhamento de informações é um conteúdo além da documentação que já é compartilhada rotineiramente com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, poderes dos quais o Clube Social já faz parte e possui representantes. Por fim, realça a importância do alinhamento, transparência e responsabilidade no uso de informações confidenciais", conclui a nota.