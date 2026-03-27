Artur, em treino do Botafogo na última quarta-feira (25) - Vitor Silva / Botafogo

Artur, em treino do Botafogo na última quarta-feira (25)Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/03/2026 07:30

Rio — O São Paulo está negociando a contratação do atacante Artur, do Botafogo, por empréstimo. A expectativa é que o acordo seja fechado até o fim desta sexta-feira (27), quando se encerra a janela de transferências doméstica.



As diretorias estão debatendo sobre a divisão salarial do atleta. O clube paulista também busca incluir uma opção de compra ao término do vínculo, de acordo com a "ESPN".

Artur tem 28 anos. Formado na categoria de base do Palmeiras, o ponta-direita se destacou na sua passagem pelo Red Bull Bragantino, de 2020 a 2023.



Ele chegou ao Glorioso em 2025, após ser comprado do Zenit, da Rússia, por cerca de 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões, na época). Pelo Alvinegro, o jogador tem 10 gols e cinco assistências em 60 jogos. Nas últimas partidas, ele estava sendo opção do banco de reservas.