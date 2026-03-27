Artur, em treino do Botafogo na última quarta-feira (25)Vitor Silva / Botafogo
As diretorias estão debatendo sobre a divisão salarial do atleta. O clube paulista também busca incluir uma opção de compra ao término do vínculo, de acordo com a "ESPN".
Ele chegou ao Glorioso em 2025, após ser comprado do Zenit, da Rússia, por cerca de 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões, na época). Pelo Alvinegro, o jogador tem 10 gols e cinco assistências em 60 jogos. Nas últimas partidas, ele estava sendo opção do banco de reservas.
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